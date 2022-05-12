Оккупанты ударили крылатой ракетой по Хортице: вспыхнул пожар

12 мая, около 10:00, российские войска запустили крылатую ракету по Запорожью. Ракета прилетела в заповедную часть острова Хортица, где вспыхнул пожар.

Разрушений и пострадавших нет. Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

"Ракета попала в заповедную часть острова Хортица, вызвав пожар. После обследования территории поражения никаких разрушений инфраструктуры не обнаружено. По уточненной информации, жертв и пострадавших нет", - отметил спикер Запорожской ОВА, полковник Иван Арефьев.

Он напомнил, что это уже второй ракетный удар по заповедному острову.

"Враг уже второй раз посягает на святая святых – сердце казачества и колыбель государственности – вечную Хортицу. В прошлый раз российские военные выпустили две крылатые ракеты по Хортице 21 апреля. Тогда одна ракета упала в районе моста Преображенского, а вторая – повредила санаторий-профилакторий одного из предприятий", – подчеркнул Арефьев.

Новость дополняется.