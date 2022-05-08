Оккупанты ударили 10 крылатыми ракетами, украинские зенитчики сбили 14 вражеских целей, – отчет Воздушных сил

Защитники украинского неба 7 мая сбили 14 вражеских воздушных целей. При этом в течение суток российские оккупанты выпустили по территории Украины 10 крылатых ракет.

Как сказано в сводке командования Воздушных сил в Facebook, враги продолжают наносить ракетные удары из Каспийского региона из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс или Ту-160.

Две ракеты уничтожили силы ПВО, также зенитные ракетные подразделения Воздушных сил сбили один вертолет Ми-28Н, семь БПЛА "Орлан-10", два БПЛА "Форпост" и две крылатые ракеты.

В свою очередь еще минимум два беспилотника сбили бойцы Сухопутных войск.

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"Авиация Воздушных сил продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов на разных направлениях. А настоящие авиационные баталии с привлечением десятков самолетов разворачиваются вблизи украинского острова Змеиный в акватории Черного моря, где противник терпит ощутимые потери, как в "островных силах", так и в морских судах", – отмечается в сводке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украины с 24 февраля было ликвидировано более 25 100 российских оккупантов. Также вражеская армия продолжает терять боевую технику в больших объемах.