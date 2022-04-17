Оккупанты убили украинца, который передавал останки советских солдат их внукам в Россию

Российские оккупанты убили 51-летнего члена общественной организации "Вертикаль" Юрия Ренкаса. В прошлом мужчина находил останки советских солдат и передавал их внукам погибших в РФ.

Об этом сообщила подруга украинца Наталья Дементьева. По ее словам, 28 февраля машину Юрия расстреляли военные страны-агрессора, когда тот проезжал по Житомирской трассе.

"То, что случилось с Юрой, – это ужасно. Он был очень хорошим человеком. Жил искренне, не нарушая никаких нравственных принципов. Он вместе со своими друзьями, коллегами находил наших дедов, погибших в Второй мировой. Почти всех найденных солдат, которые были из РФ, Юра и ребята передали родственникам для захоронения. А сейчас эта родня говорит, что они — бандеровцы. Выходит, что они забирали своего погибшего деда из рук фашистов?", – написала она.

Видео дня

Дементьева добавила, что найти Ренкаса удалось благодаря видео, сделанному местным жителем 1 марта, – через день после гибели. Тело мужчины пролежало на трассе около месяца.

"У Юры остались жена и дочь. Мама 81-летняя и брат. Маме до последнего дня боялись рассказать о страшном известии. Мы до последнего надеялись, что он жив. Но судьба почему-то очень несправедлива к добрым, светлым людям", – написала подруга погибшего.

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