Оккупанты убили украинку, а ребенка примотали к ней вместе с миной: взрывчатка сдетонировала

Российские оккупанты продолжают совершать немыслимые зверства против гражданских украинцев. В одном из освобожденных украинских городов ублюдки убили молодую мать, а ребенка вместе с миной примотали к ее телу скотчем.

Когда еще живое дитя пытались спасти, мина сдетонировала. Об ужасающем преступлении рашистов рассказал журналист Виктор Шлинчак.

По его словам, об этом ужасающем преступлении российских оккупантов он узнал от украинского министра обороны Алексея Резникова.

"Я думал, что после ужасных историй из Бучи и Мариуполя меня уже трудно удивить дикарскими методами путинского войска. Но сегодня на встрече министр обороны Алексей Резников рассказал просто невероятно ужасную историю из одного освобожденного города. Где рашисты убили молодую мать, а живого ребенка примотали к ней и прикрепили между ребенком и трупом мину. Когда разматывали, мина сдетонировала", - пишет Шлинчак.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Херсонской области оккупанты убили ветерана АТО Назара Кагальняка.

Отца 4 детей жестоко пытали – только за то, что он в свое время защищал Украину на Донбассе. От полученных травм мужчина, перед тем переживший сложную операцию на сердце, скончался. Он самостоятельно воспитывал двух несовершеннолетних детей, младший из которых является ребенком с ограниченными возможностями и заканчивает первый класс.

Только в Киевской области уже нашли почти 1,2 тыс. тел погибших мирных жителей. И убитых и замученных украинцев продолжают находить и дальше.

А в многострадальном Мариуполе рашисты истребляли украинцев десятками тысяч. По самым скромным подсчетам там убито более 20 тысяч горожан.