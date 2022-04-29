Оккупанты убили более 20 тысяч мариупольцев, на 'Азовстали' более 600 раненых, – мэр Бойченко

После того, как войска России в ночь на 28 апреля сбрасывали бомбы на военный полевой госпиталь, расположенный на "Азовстали" в заблокированном Мариуполе, количество раненых на заводе возросло до 600 человек. До этого там было около 170 раненых.

Об этом рассказал мэр города Вадим Бойченко на брифинге в пятницу, 29 апреля. Трансляция велась на Youtube. По словам Бойченко, количество убитых мирных людей в Мариуполе уже превысило 20 тысяч.

Бойченко подчеркнул, что российские оккупанты безжалостно уничтожают украинский Мариуполь, несмотря на то, что в городе находится гражданское население.

"Убили более 20 тысяч местного населения в Мариуполе. Это имеет признак не только военного преступления, но и геноцида русскоговорящего населения Мариуполя", – сообщил он.

Видео дня

Бойченко добавил, что украинские военные продолжают удерживать город. "Наши героические парни делают контрнаступления, враг терпит потери и разрушения", – добавил глава города.

Напомним: на военный полевой госпиталь, находящийся на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, россияне массово сбрасывали многотонные авиабомбы. Затем, уже нанеся разрушения, продолжали беспощадно обстреливать руины из корабельной артиллерии.

Среди раненых военнослужащих есть погибшие, заново раненые и контуженные.

Как сообщил OBOZREVATEL, командир 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына), который вместе с другими украинскими военнослужащими находится в заблокированном россиянами Мариуполе, обратился к президенту Турции Реджепу Таипу Эрдогану. Он призвал турецкого лидера применить к мариупольскому гарнизону процедуру "экстракшн".