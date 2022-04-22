Оккупанты убили 208 детей в Украине – Офис генпрокурора

За время полномасштабной войны от действий российских оккупантов в Украине пострадали более 594 детей. По состоянию на утро 22 апреля официальное число жертв-детей не изменилось – 208. Однако до 386 возросло количество раненых.

Стоит отметить, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Согласно данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 120, Киевской – 113, Харьковской – 91, Черниговской – 66, Херсонской – 44, Николаевской – 41, Луганской – 37, Запорожской – 25, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

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20 апреля в результате артиллерийских обстрелов оккупантами в Бахмутском районе Донецкой области 16-летний подросток получил тяжелое ранение.

Кроме того, в результате бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1141 учебное заведение, из них 99 разрушены полностью.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты продолжают совершать военные преступления, в том числе против детей. На Черниговщине они расстреляли в спину подростков, ставших свидетелями их мародерства. 14-летний парень погиб на месте, а его брат был ранен.