Оккупанты убили 186 украинских детей, свыше 340 ранены: в Офисе генпрокурора рассказали подробности

Российские оккупанты за время полномасштабной войны против Украины убили 186 детей. Еще 344 ребенка получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора. Там отметили, что эти цифры не окончательны, поскольку подсчитать количество жертв на оккупированных территориях и местах, где идут бои, сейчас невозможно.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 113, Киевской – 99, Харьковской – 76, Черниговской – 54, Николаевской – 40, Луганской – 36, Херсонской – 36, Запорожской – 22, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15", – сказано в сообщении.

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Вот некоторые истории украинцев, погибших и пострадавших от рук солдатов страны-агрессора:

На территории села Гавронщина Киевской области правоохранители обнаружили расстрелянный гражданский автомобиль. Рядом были похоронены тела пяти человек, среди которых два ребенка одного и 14 лет.

8 апреля в результате обстрела российскими войсками жилого дома в Мариуполе погибла полуторагодовалая девочка.

В селе Гавриловка Киевской области обнаружено тело пятилетнего ребенка с множественными телесными повреждениями, полученными в результате разрыва артиллерийского снаряда.

11 апреля в Харькове скончался 13-летний мальчик, который попал под вражеский обстрел.

"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 938 учебных заведений. 87 из них разрушены полностью", – добавили в Генпрокуратуре.

Как сообщал OBOZREVATEL, постоянный представитель Украины в Совбезе ООН Сергей Кислица зачитал своим коллегам письмо 9-летнего мальчика из Гостомеля маме, которую убили российские оккупанты. Так дипломат упрекнул организацию в том, что она не функционирует должным образом.