Оккупанты трижды за день обстреляли кассетными снарядами село на границе с Херсонщиной, – глава Днепропетровской ОВА

В течение дня 27 апреля российские оккупанты трижды обстреляли село на админгранице Днепропетровщины и Херсонщины. Для обстрелов рашисты использовали кассетные боеприпасы.

К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Оккупанты уже трижды сегодня обстреляли кассетными снарядами Большую Костромку, граничащую с Херсонщиной. Людей, к счастью, не зацепило. Частично оставили село без света. Работают специалисты", - сообщил губернатор Днепропетровщины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты ударили по элеватору на Днепропетровщине, а также обстреляли энергетическое предприятие на территории области.

Одну из запущенных по Днепропетровской области врагом ракет удалось сбить украинским силам ПВО. Ее обломки упали вне населенных пунктов и не нанесли повреждений жилой застройке или инфраструктуре.