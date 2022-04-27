Оккупанты трижды за день обстреляли кассетными снарядами село на границе с Херсонщиной, – глава Днепропетровской ОВА
В течение дня 27 апреля российские оккупанты трижды обстреляли село на админгранице Днепропетровщины и Херсонщины. Для обстрелов рашисты использовали кассетные боеприпасы.
К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Оккупанты уже трижды сегодня обстреляли кассетными снарядами Большую Костромку, граничащую с Херсонщиной. Людей, к счастью, не зацепило. Частично оставили село без света. Работают специалисты", - сообщил губернатор Днепропетровщины.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты ударили по элеватору на Днепропетровщине, а также обстреляли энергетическое предприятие на территории области.
Одну из запущенных по Днепропетровской области врагом ракет удалось сбить украинским силам ПВО. Ее обломки упали вне населенных пунктов и не нанесли повреждений жилой застройке или инфраструктуре.