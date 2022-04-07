Оккупанты трижды обстреляли Днепропетровщину: озвучены детали по жертвам

В четверг, 7 апреля, российские оккупанты трижды ударили по территории Днепропетровщины. Под огнем оказались Синельниковский и Криворожский районы, погибли четыре человека, среди них один ребенок.

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. Он отметил, что жертвами стали мирные жители, которые на лодках эвакуировались с оккупированной территории Херсонской области.

Несколько групп людей успели перевезти на территорию Днепропетровщины, после чего захватчики подло атаковали лодку.

Семь человек в результате этого обстрела получили ранения, а еще двое граждан Украины пропали без вести.

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Кроме того, вражеская ракета сегодня попала в жилой сектор в Кривом Роге. Один человек пострадал.

"Границы Днепропетровщины надежно защищены. Поэтому российские изверги подло бьют по гражданским людям и гражданским объектам с воздуха", – отметил Лукашук.

Однако он добавил, что Украина все равно победит, и поблагодарил наших защитников, которые сдерживают врага и дают жесткий отпор оккупантам.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские военные применили кассетные снаряды в Днепропетровской области. Запрещенным оружием оккупанты ударили по населенному пункту, что является циничным нарушением законов войны.