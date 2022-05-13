Оккупанты стягивают новые силы для наступления на Запорожье, – ОВА

Российские оккупанты пытаются стянуть дополнительные силы в Запорожской области. Недалеко от временно захваченного Приморска (Бердянский район) местные жители заметили движение шести единиц вражеской техники.

Речь идет о шести тентованных "Уралах" оккупантов. Техника прошла через Мариновку недалеко от Приморска в сторону Инзовки, сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации в Telegram в четверг, 12 мая.

В ЗОВА отметили, что перекидывание техники могло вызвать перебои с мобильной связью.

"Россияне наращивают свои мощности: по информации местных жителей через Мариновку недалеко от Приморска в сторону Инзовки прошло более 6 тентованных "Уралов" оккупантов. Информация о переброске военной техники захватчиков на территорию Украины может объяснять перебои с мобильной связью в Бердянске, Приморске, Мелитополе", – говорится в сообщении.

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Кроме того, как отметили в администрации, в поселке Михайловка увеличился контингент российских военных.

"Сообщают, что вчера оккупанты разогнали людей из центра населенного пункта, а в это время привезли военных на автобусах в школу", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, около 10 часов утра 12 мая российские войска запустили крылатую ракету по Запорожью. Предварительно в частном здании возник пожар.

11 мая Запорожская область также пострадала от вражеских обстрелов из артиллерии, в том числе жилые кварталы поселка Камышеваха. В течение дня в результате вражеских обстрелов там погиб один человек, еще трое были ранены. Всего в жилых кварталах разорвалось полтора десятка ракет.