Оккупанты срывают эвакуацию из Мариуполя, выехать собирались 2 тыс. человек, – мэр

Мариупольский городской голова Вадим Бойченко заявил, что российские оккупанты продолжают срывать планы по эвакуации мирного населения. По его словам, около двух тысяч человек больше недели не могут выбраться из Бердянска и доехать до назначенного маршрутом Запорожья.

На вторник, 3 мая, запланирован маршрут из Бердянска в Запорожье, но пока оккупанты не дают возможности вывезти людей. Об этом Бойченко рассказал в эфире национального телемарафона.

По его словам, эвакуация была запланирована на Луначарском кольце возле Бердянска. Однако в планы украинских властей вмешались рашисты, которые в очередной раз сорвали вывоз людей в безопасное место.

"Мы сегодня ждали, что на Луначарском кольце возле Бердянска состоится эвакуация. Там сегодня ожидают 2 тыс. жителей Мариуполя, которые добрались до Бердянска. Они уже две недели ждут этой эвакуации, и мы уже объявили начало этой эвакуации, но вражеские российские войска рушат наши планы и не дают такой возможности, чтобы наши украинцы, наши мариупольцы добрались в Запорожье", – сказал Бойченко.

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Также он добавил, что люди, которые выехали из Мариуполя 2 мая, по состоянию на утро 3 мая до сих пор не добрались до места назначения.

"Сейчас колонна движется в направлении Запорожья. Очень ограничено даем информацию. Ждем, что эвакуация все же состоится и наши жители, которые прятались больше двух месяцев на "Азовстали", доберутся на подконтрольную нашему государству территорию", – отметил городской голова.

По его словам, на территории завода "Азовсталь" продолжают находиться еще более 200 гражданских, которые ожидают эвакуацию. В самом городе по состоянию на 3 мая находится около 100 тыс. мирных жителей.

Напомним, 17-летняя Мария Вдовиченко, которой вместе с семьей удалось вырваться из осажденного российскими оккупантами Мариуполя, рассказала о "фильтрационных" лагерях рашистов. По ее словам, "фильтрация" проходит как допрос под дулами российских автоматов.

Как сообщал OBOZREVATEL, за последнюю неделю несколько тысяч жителей Мариуполя были вывезены на территорию России. Захваченных мариупольцев вывозили в фильтрационные лагеря, где оккупанты проверяли их телефоны и документы.