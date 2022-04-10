Оккупанты создали в России лагерь для депортированных из Украины: там содержат более 400 человек

Оккупанты создали в Пензенской области России лагерь для депортированных из Украины граждан. Сейчас там содержится более 400 человек – преимущественно мариупольцев.

Об этом сообщила Уполномоченная Верховная Рада по правам человека Людмила Денисова, ссылаясь на информацию граждан РФ, поддерживающих Украину. Они рассказали, что это учреждение закрытого типа с несколькими корпусами, обнесено забором и охраной, а на въезде туда находится контрольно-пропускной пункт.

Отмечается, что выходить из лагеря запрещено, то есть свобода передвижения граждан ограничена.

Среди лиц, которых там содержат, в основном женщины и 147 детей разеых возрастов, включая младенцев.

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Они живут в лагере уже несколько недель, не имея необходимой одежды, обуви и даже белья. Фактически их забрали из подвалов во многом.

Там катастрофически не хватает детского питания и предметов личной гигиены. Женщины готовят сами из того, что выдают.

Приезжавшие в лагерь представители "Сбербанка" собирали списки на оформление карточных счетов, мол, перечислят по 10 тысяч рублей, но этого не произошло.

Также там держат иностранных студентов из Туркменистана, которые скрывались в бомбоубежище под студенческим общежитием в Мариуполе. Но в отличие от украинцев им разрешено выходить за пределы лагеря.

Кроме того, в Пензенской области есть еще три подобных лагеря, в которые еще перед войной были вывезены жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Тогда по принуждению было вывезено почти 90 тысяч человек.

Денисова подчеркнула, что принудительная депортация и лишение наших граждан основополагающих прав на достойные условия пребывания, свободу передвижения, информацию является грубым нарушением Общей декларации прав человека, Европейской конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, Женевской конвенции 1949 о защите гражданского населения во время войны .

В связи с этим она обратилась к Международному Комитету Красного Креста с просьбой безотлагательно оказать гуманитарную помощь гражданам Украины, которые принудительно помещены в концентрационные лагеря на территории РФ и способствовать скорейшему возвращению их в Украину.

Напомним, российские войска принудительно вывезли из Украины около полумиллиона жителей временно оккупированных территорий. Украинцам, депортированным в РФ, советуют не подписывать никаких документов, не оформлять заявлений и не разрешать ставить в паспорте отметки и/или печати.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты принудительно вывезли из Мариуполя по меньшей мере 31 тысячу украинских граждан. В настоящее время депортированные люди находятся в России или ДНР.

Также стало известно, что около 121 тысяч украинских детей российские оккупанты похитили с территории Украины и насильно вывезли на территорию России. Среди них как дети-сироты, так и дети, у которых есть родители.