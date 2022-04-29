Оккупанты совершили тактические атаки на Донбассе, но не добились успеха – Институт изучения войны

На протяжении суток 28 апреля российские войска совершили наступательные операции, которые сопровождались тактическими наземными атаками и обстрелами вдоль всей линии соприкосновения на востоке Украины. Несмотря на все старания, оккупанты значительных успехов не добились.

Об этом рассказали в Институте изучения войны (США). При этом отмечается, что концентрированное применение артиллерии российскими войсками на востоке Украины в апреле – одно из немногих серьезных изменений, которые Россия внесла в свои операции по сравнению с первыми неделями войны.

Согласно данным института, российские силы 28 апреля провели неудачную атаку на Рубежное, но в основном обстреляли украинские позиции в районе Северодонецка, не нанося наземных ударов.

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В свою очередь, Генштаб Украины сообщил, что российские войска сосредоточили усилия на укреплении своих тактических позиций и подготовке к наступательным действиям в направлении Лимана, на 55 км западнее Рубежного. Российские войска провели несколько атак к западу от Донецка, пытаясь продвинуться на Сладкое, Новомихайловку и Марьинку; кроме того, пытались продвинуться севернее Мариуполя в районе Нескучного и Времевки. Однако ISW не может подтвердить каких-либо территориальных изменений в этих районах.

Также, по данным института, дополнительные российские подкрепления продолжают перебрасывать в Белгород для поддержки Изюмского наступления. В свою очередь, украинские защитники Мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" по-прежнему противостоят мощной российской артиллерии и воздушным бомбардировкам, включая вероятное применение многотонных бомб bunker buster против украинского полевого госпиталя.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно сводке Генштаба ВСУ на 29 апреля, на 65-е сутки войны в Украине российские оккупационные войска продолжают вести наступательные действия в Восточной операционной зоне, наносить огневое поражение по позициям наших защитников и осуществлять ракетно-бомбовые удары по городам. На временно захваченных территориях оккупанты устроили террор мирного населения – они грабят сельских жителей, вывозя зерно вместе с грузовым транспортом.