Оккупанты совершили свыше 60 обстрелов Харьковщины за ночь: погибли 11 человек, много пострадавших. Видео

Харьковскую область в ночь на 11 апреля обстреливали около 66 раз. Российские оккупанты применяли разные виды оружия. В результате боев за сутки как минимум 11 человек погибли, среди которых – 7-летний ребенок.

Об этом в эфире национального телемарафона "Єдині новини" сообщил глава Харьковской ОГА (ОВА) Олег Синегубов. Он добавил, что также есть по меньшей мере 14 раненных (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Оккупанты применяли реактивные системы залпового огня "Град" и "Смерч", артиллерию, танки. Бои велись по Дергачевском направлении. Пострадали жилые кварталы Пятихаток, Салтовки, Олексеевки, районов ХТЗ, Холодной горы.

Синегубов подчеркнул, что свои "Смерчи" российские военные осознанно применяют по гражданской инфраструктуре, атакуя кварталы, где нет военных объектов.

В области наиболее критичной точкой остается Изюмское направление. "Там у нас ведутся активные боевые действия. Враг несет значительные потери среди авиации, танков, живой силы", – рассказал глава ОВА.

Кроме того, на Харьковщине зафиксировали активное использование противником мин отложенного действия. Они не срабатывают сразу, а только когда сработает фактор движения.

"Поэтому они еще более опасны. Просим граждан быть очень осторожными, не подходить к объектам, держаться подальше и по возможности прятаться в укрытия", – призвал Синегубов.

Как писал OBOZREVATEL: