Оккупанты совершили несколько атак южнее Изюма, но не смогли продвинуться – Институт изучения войны

Российские войска совершали попытки продвинуться к югу от Изюма, но сделать это им не позволили украинские Силы обороны. Оккупантам вряд ли удастся окружить защитников Украины в районе Рубежного и соединиться с подразделениями РФ, пытающимися продвигаться к западу от Лимана, Славянска и Краматорска.

Также оккупанты прорвались и продолжают наступление на "Азовсталь" в Мариуполе, чтобы к 9 мая объявить о "победе" и полном захвате города. Об этом пишут эксперты Института изучения войны, анализируя ситуацию на фронте по состоянию на 4 мая.

"Украинская оборона в значительной степени остановила продвижение России на востоке Украины. 4 мая российские войска провели ряд безуспешных атак на востоке Украины и не смогли продвинуться вперед. Российские войска, атакующие южнее Изюма, вряд ли смогут успешно окружить украинские силы в районе Рубежного. Украинские силы до сих пор не позволяли российским войскам объединить свои наступления к юго-востоку от Изюма и к западу от Лимана, Славянска и Краматорска, как, вероятно, и планировали российские войска", - сказано в отчете.

Видео дня

Упоминают эксперты и о том, что 4 мая оккупантам впервые с начала нового этапа войны России с Украиной и блокады Мариуполя удалось прорваться на территорию металлургического комбината "Азовсталь". Масштабы наступления пока неясны, однако эксперты не сомневаются, что в боях за "Азовсталь" российская армия понесет большие потери.

Причины наступления они объясняют желанием Кремля заполучить к 9 мая хоть какие-то победы в Украине и объявить об установлении полного контроля над Мариуполем. Для освещения "победы России" в город уже прибыли российские пропагандисты. Однако объявление "победы", по мнению экспертов, вряд ли повлечет за собой прекращение боевых действий и попыток России захватить новые украинские территории.

Не могут похвастаться оккупанты особыми успехами и на других направлениях боевых действий. Так, в ходе контрнаступления украинской армии, защитникам Украины удалось отбросить рашистов от Харькова на 40 км. Не увенчались успехом и несколько попыток наступления российских войск на юге Украины.

В Институте изучения войны также акцентировали внимание на усилении российских авиаударов по транспортной инфраструктуре Украины. В частности, 6 российских крылаты ракет повредили электрических подстанции возле железнодорожных станций во Львове и на Закарпатье.

По мнению экспертов, эта активизация обусловлена попытками РФ помешать поставкам вооружения для Украины из стран Запада. Это подтверждают и официальные представители США. Однако воспрепятствовать потоку западной помощи Россия с помощью этих ударов не смогла.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ВСУ уничтожили вражескую колонну обеспечения с боеприпасами под Изюмом.

Также сообщалось, что РФ развернула 22 БТГ вблизи Изюма и хочет захватить Краматорск и Славянск. Такие данные обнародовала разведка Британии.