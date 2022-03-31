Оккупанты сосредоточили усилия на наступлении на Донбассе, враг проводит дистанционное минирование – Генштаб

Российские оккупанты концентрируют свои силы для захвата Донецкой и Луганской областей. Они активно перебрасывают военные части и технику из Беларуси в Россию с помощью железной дороги.

А в Черниговской области, отступая, рашисты осуществляют дистанционное минирование территорий запрещенными во всем мире боеприпасами. Об этом днем 31 марта рассказали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

"Основные усилия противника сосредоточены на содержании занятых рубежей, подготовке к возобновлению наступательных действий на отдельных направлениях и установлении полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. Враг принимает меры по перегруппировке и формированию группировок вооруженных сил Российской Федерации с целью ведения наступления в Восточной операционной зоне" , – отметили в ГШ ВСУ.

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По данным украинских военных, в настоящее время отдельные воинские части и вражеская техника по железной дороге перебрасывается из Беларуси на территорию РФ.

В ГШ ВСУ констатируют сохранение угрозы осуществления ракетных ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса. Также Россия перебрасывает в Украину дополнительные подразделения путинской армии.

"В то же время отдельные воинские части врага уже исчерпали возможности по формированию резервов", - констатировали в Генштабе.

Там рассказали о ситуации на отдельных оперативных направлениях.

На Волынском направлении существенных изменений в составе и положении войск противника не отмечено. Враг продолжает ведение демонстрационных действий на указанном направлении.

На Полесском направлении основные усилия противника сосредотачиваются на выводе подразделений с территории Украины, восстановлении их боеспособности и, вероятно, переброске на другие направления. В частности, враг осуществляет перемещение подразделений 35-й, 36-й общевойсковых армий и 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск из Полесского операционного района.

Именно здесь, прикрывая собственный уход, оккупанты обстреливают позиции ВСУ из артиллерии и осуществляют дистанционное минирование местности запрещенными международными конвенциями боеприпасами.

"В связи с критической ситуацией, вывод подразделений 35-й общевойсковой армии организует лично командующий армией генерал-лейтенант Александр Санчик. По имеющейся информации, в ходе ведения боевых действий против Украины потери 1-го мотострелкового батальона 36-й отдельной мотострелковой бригады ( в/ч 06705, Борзя) 29-й общевойсковой армии составили более 60% личного состава", - отметили в ГШ ВСУ.

На Северском направлении противник действует силами отдельных подразделений из состава 2-й, 41-й общевойсковой армии и 90-й танковой дивизии Центрального военного округа. Оккупанты продолжают блокировать и производить артиллерийские обстрелы Чернигова. Закрепляются на занятых рубежах и производят перегруппировку. В целях ведения разведки и корректировки огня артиллерии враг использует БПЛА.

На Броварском направлении противник продолжает отвод подразделений, вероятно, в приграничные районы с Российской Федерацией. Часть подразделений остается на позициях и блокпостах вдоль транспортных коммуникаций и на подступах к временно занятым населенным пунктам. Осуществляет минирование участков местности и гражданских объектов.

На Слобожанском направлении противник продолжает производить артиллерийские обстрелы города Харькова.

В направлении на Славянск силами определенных подразделений враг продолжает мероприятия по перегруппировке войск и пополнению запасов боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

На Донецком направлении противник сосредотачивает основные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, а также на захвате города Мариуполь.. Активизировал нанесение авиаударов с применением самолетов оперативно-тактической авиации по войскам и объектам в районах населенных пунктов Лисичанск, Рубежное, Попасная, Кременная. Осуществлял попытки обхода наших подразделений, успеха не имел.

Наблюдаются попытки россиян усилить группировку на Донецком направлении. Вооружение и технику эшелонами из России везут на железнодорожную станцию Ровеньки в Луганской области.

Оккупанты продолжают штурмовые действия в городе Мариуполе. Враг сосредотачивал усилия на удержании занятых позиций в районах населенных пунктов Новозлатополь и Любимовка.

На Таврическом направлении, в районе Новой Каховки, противник развернул логистическую базу. Активных действий не предпринимает.

На Южнобужском направлении враг принимает меры по восстановлению боеспособности. Продолжает проведение мероприятий по инженерному обеспечению. Огнем артиллерии оккупанты пытаются блокировать действия подразделений Вооруженных Сил Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия хочет создать на территории Херсонщины "псевдореспублику", а в Беларуси идет перемещение техники.

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