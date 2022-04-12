Оккупанты снова ударили по Миргороду: подтверждены два 'прилета'

Российские оккупанты вечером 12 апреля снова атаковали город Миргород в Полтавской области. Войска России били по объектам инфраструктуры.

Об этом на своем канале в Telegram сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. Его сообщение появилось около 21:00.

По словам чиновника, было два "прилета". Информация о пострадавших сейчас уточняется.

"Снова под вражеским ударом – инфраструктура Миргорода. Два "прилета". Пострадавшие и последствия уточняем", – написал Лунин.

9 апреля стало известно, что российские оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Миргороду. Противник попал в инфраструктуру города. Лунин тогда сообщал, что в результате удара были серьезные разрушения. Два человека пострадали.

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2 апреля была еще одна атака на город. Тогда сработали силы ППО, однако была повреждена взлетная полоса и инфраструктура местного аэродрома. Было уничтожено несколько крылатых ракет войск страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне нанесли серию ракетных ударов в Днепропетровской области. В результате повторного удара был полностью уничтожен аэропорт в Днепре.