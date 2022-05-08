Оккупанты снова обстреляли Харьковщину: погибли три человека, еще пятеро – ранены
Российские военные в воскресенье, 8 мая, продолжили обстрелы населенных пунктов Харьковщины. В результате есть новые жертвы – погибли как минимум три мирных жителя, еще пять украинцев получили ранения.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА в Telegram. Отметим, что в ночь с 7 на 8 мая оккупанты тоже открывали огонь по окраинах Харькова.
Теперь же удары пришлись по городу Богодухов и Богодуховскому району. Там три человека пострадали, двое – погибли.
В Харьковском районе из-за вражеского обстрела два украинца ранены, один скончался.
Напомним, что Вооруженным силам Украины удалось освободить село Циркуны под Харьковом. За время оккупации оно сильно пострадало, а российские обстрелы уничтожили школу, выстоявшую во Вторую мировую войну.
Как писал OBOZREVATEL:
В Генштабе ВСУ сообщили, что 8 мая российские оккупационные силы активизировали ведение боевых действий. Они пытаются выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей.
Защитники Украины предполагают, что путинские солдаты хотят перейти к усиленным боям в районах населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск.