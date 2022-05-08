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Оккупанты снова обстреляли Харьковщину: погибли три человека, еще пятеро – ранены

Дарья Дурова
Война в Украине 2022
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Россия продолжает обстреливать населенные пункты в Украине

Российские военные в воскресенье, 8 мая, продолжили обстрелы населенных пунктов Харьковщины. В результате есть новые жертвы – погибли как минимум три мирных жителя, еще пять украинцев получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА в Telegram. Отметим, что в ночь с 7 на 8 мая оккупанты тоже открывали огонь по окраинах Харькова.

Теперь же удары пришлись по городу Богодухов и Богодуховскому району. Там три человека пострадали, двое – погибли.

В Харьковском районе из-за вражеского обстрела два украинца ранены, один скончался.

Сообщение пресс-службы
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Напомним, что Вооруженным силам Украины удалось освободить село Циркуны под Харьковом. За время оккупации оно сильно пострадало, а российские обстрелы уничтожили школу, выстоявшую во Вторую мировую войну.

Как писал OBOZREVATEL:

  • В Генштабе ВСУ сообщили, что 8 мая российские оккупационные силы активизировали ведение боевых действий. Они пытаются выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей.

  • Защитники Украины предполагают, что путинские солдаты хотят перейти к усиленным боям в районах населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск.