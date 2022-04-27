Оккупанты снова обстреляли Харьков: есть погибший и раненые

Российские оккупанты нанесли очередной удар по Харькову вечером 27 апреля. Снаряд пришелся по многострадальному району Салтовка, в результате погиб один местный житель.

Еще два человека получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщают на Telegram-канале "Суспильне".

На месте трагедии работают спасатели ГСЧС и медицинские сотрудники. Пострадавшим оказывают помощь.

Правоохранители предупреждают очевидцев не вести съемку прилета и не публиковать эти кадры в социальных сетях. Напоминаем, что таким образом обыватели оказывают услугу врагу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове будет проведена масштабная дерусификация улиц и памятных знаков. Названия, которые так или иначе связаны с РФ или ее деятелями, будут переименованы в знаковые имена для украинской истории.