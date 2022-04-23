Оккупанты снова нанесли удары по населенных пунктах Криворожского района, - Вилкул

В пятницу, 22 апреля, российские оккупанты вновь обстреляли населенные пункты Криворожского района Днепропетровской области. На этот раз от массированной атаки противника пострадали села Великая Костромка и Малая Шестерня.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Вилкул во время брифинга. При этом он заверил, что жертв среди местного населения нет (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Вилкул подчеркнул, что вся территория региона, прилегающая к Херсонской области, подвергается регулярным обстрелам оккупантов. Людям оказывают помощь в эвакуации, а также не забывают о пострадавших соседях.

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"Мы продолжим оказывать помощь жителям приграничных с нашей областью сёл Херсонщины. В освобожденных – в восстановлении мирной жизни, с гуманитарным обеспечением. А тем, кто оказался в оккупации – будем пробовать помочь выехать. Мы одна страна и должны помогать друг другу", – заключил глава ОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– оккупанты регулярно обстреливают населенные пункты Криворожского района, разрушая дома и подвергая смертельной опасности гражданское население;

– сам Кривой Рог подвергся обстрелу из запрещенных международными меморандумами кассетными снарядами.