Оккупанты ракетным ударом разрушили мост через Днестровский лиман на Одесщине: появились подробрости

Российские оккупанты нанесли повторный ракетный удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области. По предварительным данным, пострадавших нет.

Обстрел инфраструктурного объекта произошел около 6:45 утра. Об этом сообщил глава правления "Укрзалізниці" Александр Камышин в Telegram.

"Сегодня в 6:45 повторный ракетный обстрел того же моста через Днестровский лиман в Одесской области. Пострадавших железнодорожников нет. Степень пораженности инфраструктуры сможем определить по окончании воздушной тревоги", – сообщил Камышин.

Позже "Суспільне" со ссылкой на директора правления "Укрзалізниці" Александра Камышина и пресс-секретаря Одесской ОВА Сергея Братчука сообщило, что в результате ракетного удара мост полностью разрушен. По словам Братчука, мост через Днестровский лиман имеет значение для того, чтобы не прерывалась логистическая связь между южными районами Одесской области и основной частью региона.

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Напомним, 26 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области. Вследствие атаки агрессора был поврежден мост через Днестровский лиман. Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что одна ракета попала в мост через Днестровский лиман, вторая упала неподалеку, а третья – в воду.