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Оккупанты снизили активность в небе, но украинским защитникам удалось сбить четыре вражеские цели

Надежда Данищук
Война в Украине 2022
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Оккупанты снизили активность в небе, но украинским защитникам удалось сбить четыре вражеские цели

В среду, 20 апреля, противовоздушная оборона Сухопутных войск и Воздушных Сил ВСУ уничтожила 4 воздушных целей российских оккупантов. Была сбита крылатая ракета и беспилотники.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных Сил ВСУ. Отмечается, что из-за неблагоприятных погодных условий российские фашисты почти не применяли военную авиацию в районах, где ведутся активные боевые действия.

Однако, враг продолжает применять ракетное вооружение и беспилотники разных типов. А украинские защитники продолжают успешно их сбивать.

За последние сутки украинские ПВО уничтожили:

  • три беспилотных летательных аппарата (ОТР типа "Орлан-10");

  • одну крылатую ракету.

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"Авиация Воздушных Сил продолжает выполнять специальные задачи по охране воздушного пространства и нанесению огневых поражений по российским оккупационным войскам", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Арестович дал прогноз, сколько могут продолжаться активные боевые действия и позиционная война.