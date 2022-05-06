Оккупанты штурмуют Северодонецк, город практически окружен

Северодонецк на Луганщине подвергается атакам со стороны вражеской российской армии сразу по нескольким направлениям. Город практически полностью окружен войсками противника.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава военно-гражданской администрации Александр Стрюк. По его словам, сейчас оккупанты штурмуют населенный пункт.

"Город почти оцеплен войсками РФ и "ЛНР", пытаются штурмовать город по нескольким направлениям", – отметил чиновник.

При этом Стрюк констатирует, что темпы эвакуации гражданского населения из Северодонецка в последние дни значительно снизились. В сутки соглашаются покинуть горячую точку не более 10 человек. "В городе остается около 15 тысяч населения, которое не выезжает", – добавляет глава ВГА.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что плотность обстрелов города значительно увеличилась. Однако около 10% гражданских жителей не покинули населенный пункт.