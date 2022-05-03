Оккупанты шли на Киев по картам 1987 года: Данилов рассказал об интересном трофее

В Совете национальной безопасности и обороны находятся трофеи, полученные во время успешного заверения боев с оккупантами. Среди них – топографическая карта 1987 года печати, по которой захватчики двигались при наступлении на Украину.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в комментариях журналистам национального телемарафона UA Разом. Это свидетельствует о низкой подготовке российской армии, которую руководство изначально поставило в невыгодную позицию перед Вооруженными Силами.

"Те карты, по которым они шли на нашу страну, украинские военные давно не пользуются. Они, вероятно, не понимали, что даже за восемь последних лет армия Украины очень изменилась и усовершенствовалась", – отметил он.

Видео дня

Данилов подчеркнул, что по этому факту можно дать определенную оценку генералитету Минобороны РФ. Впрочем, что касается слухов о тяжелом заболевании самого лидера Кремля Владимира Путина, о которой немало судачат в СМИ, секретарь СНБО от прямого ответа уклонился.

"Писать о болезни и иметь ее это большая разница. То, что человек, который решил так нападать на Украину, уничтожать ее, распространять фейки о нацистах, с ума и имеет проблемы с головой – это точно", – заключил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, пророссийская позиция венгерского правительства объясняется территориальным интересом в случае реализации блицкрига в Украине. По словам Данилова, официальный Будапешт целиком владел информацией о планах Кремля о нападении на нашу страну, что не останется без последствий.