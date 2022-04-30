Оккупанты сбросили на Черниговщине агитки времен Второй чеченской войны. Фото

Российские оккупанты притащили на войну в Украину старые агитки еще с времен войны в Чечне. Один их таких агитационных снарядов упал в Черниговской области.

Об этом рассказал украинский блогер Антон Птушкин. На своей странице на Facebook в субботу, 30 апреля, он показал соответствующее фото.

"Граждане Чеченской Республики!" Так начинается листовка из агитационного снаряда (красная штука на фоне), которым российская армия стреляла по Чернигову и его окрестностям. Я не знаю, как снаряды, времен Второй чеченской войны оказались в Украине, но рекомендую почитать текст. Это сюр какой-то", – написал Пушкин.

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На обнародованном им фото виден сам снаряд, а также листовка, в которой Командование объединенной группировки российских войск обращается к жителям Чечни.

"Вас пытаются втянуть в вооруженное противостояние с федеральными войсками. Вас пытаются заставить защищать чуждые вам интересы: интересы местных денежных магнатов, руководителей террористов, грабителей и убийц, политических авантюристов всех мастей.

Басаев, Хаттаб, Удутов и ряд других зарабатывают грязные деньги на вашей крови. Их дни сочтены. Многие из них уже сбежали из Чечни, не дожидаясь справедливого возмездия", – говорится в агитке россиян.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты разбросали агитационные листовки с пропагандой на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе, где остаются защитники Украины и сотни мирных жителей. В листовках враг предлагает украинским воинам сдаться.