Оккупанты сбросили мощную бомбу на больницу в районе 'Азовстали': выяснились подробности

Российские оккупанты сбросили мощную авиабомбу на больницу в районе завода "Азовсталь". Под завалами, как сообщил бизнесмен Сергей Тарута, могли находиться около 300 человек.

Однако в Мариупольском городском совете информацию о сотнях раненых военных и мирных жителей, которые прятались в больнице от обстрелов, категорически опровергли. Там, куда рашисты сбросили свои бомбы, уже давно никого не было.

Первым о мощных авиабомбардировках российскими оккупантами больницы на "Азовстали" сообщил бизнесмен и политический деятель Сергей Тарута.

"По моей информации, под завалами там около 300 человек – среди них дети. В уцелевшей части больницы были раненые защитники и прятались мариупольцы с детьми!" – написал Тарута.

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Бизнесмен напомнил, что СБУ обнародовала перехваченный звонок одного из российских оккупантов домой. В разговоре с женой он рассказал, что Россия собралась сбрасывать на "Азовсталь" трехтонные авиабомбы. По словам оккупанта, российское командование дало путинским захватчикам приказ "ровнять все с землей".

"Накануне СБУ выложили перехваченный разговор одного из российских орков, в котором говорилось, что на "Азовсталь" будут сбрасывать трехтонные бомбы. "Ты представляешь, какой там будет взрыв? А как же мирные?" – вопрошает женский голос. "Приказ: "ровнять с землей", – отвечает орк. – Кто мирные? Остались только патриоты и сильно умные". Так "сильно умные" – это дети в больнице в районе "Азовстали", на которых вы сбросили бомбу? За то, что они украинцы? Убийцы", – написал Тарута.

Бизнесмен призвал мировое сообщество остановить геноцид украинцев, устроенный Россией в некогда процветающем украинском городе.

"Остановите геноцид в Мариуполе! Политики, лидеры, люди мира, остановите этот ГЕНОЦИД!" – умоляет он.

В Мариупольском городском совете информацию о 300 оставшихся под завалами людях категорически опровергли. По словам советника мера города Петра Андрющенко, в больнице, которая подверглась бомбардировкам, давно никого не было.

"Мариуполь, в частности зона "Азовстали" - под плотной бомбардировкой сверхтяжелых бомб. Но в зоне вокруг "Азовстали" уже давно никто не прячется, особенно в разрушенном до того здании больницы. Выводы делайте сами. Комментировать здесь особо нечего. Все настоящие новости по таким резонансным фактам можно узнать на официальных каналах органов власти", - отметил Андрющенко.

Он обвинил "политиков, которые в свое время сначала похоронили всех под Драмтеатром, а затем спасли" в пиаре на Мариуполе и распространении фейков для привлечения внимания к собственным персонам".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты обстреливают "Азовсталь" в Мариуполе изо всех видов оружия. Там, по словам командира бригады морской пехоты Сергея Волыны, находятся сотни мирных жителей. Он призвал мир спасти людей из ада, в который Россия превратила их жизнь.