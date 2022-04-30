Оккупанты с самого утра обстреляли села на Днепропетровщине. Фото

Российские оккупанты совершили очередной обстрел Днепропетровской области. Под вражеский огонь попали окрестности Великой Костромки в Криворожском районе.

К счастью, в результате обстрелов никто из людей не пострадал. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

По его словам, ночь в регионе прошла спокойно, но под утро оккупанты начали обстреливать.

"К утру получили "привет" от оккупантов: враг обстрелял окрестности Великой Костромки в Криворожском районе. Попали по полям, никто из людей не пострадал", – сообщил Лукашук.

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Также он добавил, что было обстреляно одно из сел Синельниковского района, граничащее с Запорожской и Донецкой областями. Глава облсовета подчеркнул, что на территории Днепропетроской области нет ни одного оккупанта и ситуация контролируемая.

В свою очередь глава областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram уточнил, что в Синельниковском районе российским снаряд попал в фермерские склады. Пострадавших в результате обстрела нет.

"У нас "прилет" в Синельниковском районе. Ракета попала в фермерские склады. Никто не пострадал. Успешная операция орков по "денацификации" двух пустых ангаров", – написал глава ОВА.

Напомним, накануне российские оккупанты шесть раз обстреляли территорию Зеленодольской общины в Днепропетровской области. Противник ударил по населенным пунктам ракетами из реактивных систем залпового огня "Ураган".

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 апреля российские оккупанты обстреляли село Великая Костромка на Днепропетровщине. Захватчики открыли огонь по населенному пункту из реактивных систем залпового огня "Град". Один человек погиб.