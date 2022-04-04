Оккупанты РФ провели 7 неудачных атак на Донбассе: потеряли 7 танков и 3 артиллерийские системы

Защитники Украины в течение 4 апреля отбили 7 вражеских атак в Луганской и Донецкой областях. Российские оккупанты понесли значительные потери.

Об этом сказано в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook. "Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора", – отмечается в сообщении.

ВСУ уничтожили еще 7 российских танков, 8 единиц бронированной техники и 3 артиллерийские системы.

Отметим, по данным оперативно-тактической группировки "Восток", 4 апреля на восточном направлении было ликвидировано еще около 30 оккупантов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, РФ продолжает нести огромные потери после полномасштабного вторжения в Украину. По состоянию на утро 4 апреля были ликвидировано минимум 18 300 оккупантов.

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