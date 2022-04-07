Российские оккупанты решили срочно возобновить работу похоронного бюро в Энергодаре. В "постановлении" коллаборанта из ОПЗЖ Андрея Шевчика говорится, что такие меры вызваны "острой необходимостью".

На самом деле, возобновление работы похоронного бюро необходимо захватчикам, чтоб заметать следы преступлений. Об этом сообщается в местном Telegram-канале "Энергодар".

"Первое коммунальное предприятие Энергодара, заинтересовавшее оккупантов из России, – КП "Ритуал", занимающееся организацией захоронений умерших. Без колебаний и стыда захватчики сообщают о причине: "в связи с острой необходимостью", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что поскольку победной сдачи местного населения не произошло, со всеми "неугодными" будут разбираться.

Как оккупанты это делают, мир уже увидел на примерах Бучи, Ирпеня, Мариуполя и т.д. Масштаб убийств гражданского населения заставил агрессора срочно искать выход. Именно поэтому мобильные крематории и ритуальные предприятия сейчас являются для рашистов едва ли не важнейшим направлением "деятельности" на захваченных территориях. Чтобы поскорее скрыть факты пыток и массового уничтожения мирных людей.

Напомним, в оккупированном Энергодаре 27 марта коллаборант из ОПЗЖ Андрей Шевчик объявил о создании "совета самоорганизации города" с ним во главе. По словам предателя, орган управления необходим для обеспечения коммуникации между "неравнодушными гражданами".

Со своей стороны энергодарский городской глава Дмитрий Орлов сообщил, что так называемый "народный совет" создан незаконно и не имеет отношения к юрисдикции Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Энергодар завезли 600 российских омоновцев для разгона митингов.