Оккупанты решили переименовать Луганск в Ворошиловград, но временно

Незаконный глава непризнанной ЛНР Леонид Пасечник решил временно переименовать Луганск в Ворошиловград. При этом изменения будут действовать только один день – 9 мая.

Информация об этом появилась 7 мая в украинских СМИ со ссылкой на слова представителя так называемой "народной милиции ЛНР" Андрея Марочко. Он сообщил, что самопровозглашенное правительство псевдореспублики уже приняло соответствующее решение.

Цель этого действия коллаборант не объяснил. При этом известно, что Ворошиловград – старое название Луганска, которое применялось к городу в 1935–1958 и 1970–1990 годах в пропагандистских целях. Тогда областному центру присвоили имя в честь советского партийного и военного деятеля, участника массовых репрессий в СССР Климента Ворошилова.

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