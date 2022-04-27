Оккупанты разрушили вузы на Харьковщине, на руинах растут цветы. Фото

Российские оккупанты разрушили практически все вузы Харькова. На их развалинах уже вырастают цветы.

Фото уничтоженных университетов и академии показал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он заверил: все здания Украина непременно отстроит и вернет Харькову право называться "студенческой столицей".

"На фото – лучшие ВУЗы нашей области и Украины. Но это только помещения, которые цинично разрушили российские оккупанты. Стены – отстроим. А статус студенческой столицы и наш научный потенциал мы обязательно сохраним!" – отметил губернатор.

Видео дня

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что накануне, 26 апреля, оккупанты снова обстреляли Харьков: три человека погибли, есть пострадавшие.