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Оккупанты разрушили вузы на Харьковщине, на руинах растут цветы. Фото

Лилия Рагуцкая
Война в Украине 2022
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Оккупанты разрушили вузы на Харьковщине, на руинах растут цветы. Фото

Российские оккупанты разрушили практически все вузы Харькова. На их развалинах уже вырастают цветы.

Фото уничтоженных университетов и академии показал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он заверил: все здания Украина непременно отстроит и вернет Харькову право называться "студенческой столицей".

"На фото – лучшие ВУЗы нашей области и Украины. Но это только помещения, которые цинично разрушили российские оккупанты. Стены – отстроим. А статус студенческой столицы и наш научный потенциал мы обязательно сохраним!" – отметил губернатор.

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Олег Синегубов в Харькове
Россия уничтожила практически все ВУЗы города
Здания, где когда-то бурлила жизнь, теперь смотрят на мир пустыми зрачками выбитых окон и дыр в стенах.
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От некоторых ВУЗов осталась лишь куча кирпичей
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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что накануне, 26 апреля, оккупанты снова обстреляли Харьков: три человека погибли, есть пострадавшие.