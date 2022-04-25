Оккупанты разрушили практически все больницы на Луганщине, не работает ни одна аптека. Фото

Российские оккупанты продолжают совершать военные преступления против мирного украинского населения. В Луганской области рашисты разрушили практически все больницы.

Также в регионе не работает ни одна аптека. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он подчеркнул, что система здравоохранения Луганской области практически уничтожена.

"В Луганской области все медицинские учреждения и больницы повреждены или разрушены", - говорится в сообщении.

Гайдай подчеркнул, что такая ситуация угрожает жизни тысяч людей, в том числе и на оккупированных территориях.

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На подконтрольной Киеву территории области медицинскую помощь можно получить в Северодонецке и Лисичанске, также военные врачи помогают в Попасной. Однако из-за постоянных обстрелов и обесточивания, раненых пытаются эвакуировать в больницы в другие области страны.

Отметим, что в понедельник, 25 апреля, военные армии РФ обесточили Кременскую подстанцию напряжением 500 кВ в Луганской области. В результате действий оккупантов относительно недавно построенного объекта без света осталась вся область.

Напомним, в течение 24 апреля российские оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов в Луганской области. В результате этого повреждения получили многоэтажные и частные жилые дома.

Также Луганская область оказалась под огнем вражеских войск РФ в канун Пасхи. Из-за действий оккупантов восемь человек погибли, двое получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL , в настоящее время 80% территории Луганской области находятся под контролем российских оккупантов. Однако Вооруженные силы Украины делают все возможное, чтобы остановить противника.