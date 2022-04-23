Оккупанты разогнали людей в Мариуполе и сорвали эвакуацию

Российские военные сорвали согласованную эвакуацию из Мариуполя в Запорожье и принудительно вывезли людей в оккупированный Докучаевск. Права выбора гражданским не оставили.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко. По его словам, в этой ситуации военные Кремля обвинили ВСУ. Они сообщили людям, которых против их воли удерживали в автобусах, якобы "националисты обстреляли точку эвакуации".

События развивались следующим образом. В 11 часов на точку сбора пришли около 200 местных жителей. К ним подъехали на автомобиле оккупанты и угрожая оружием заставили разойтись под предлогом риска артиллерийского удара.

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Параллельно с этим в нескольких сотнях метров от указанного места россияне подали свои автобусы, которые должны были отвезти людей в безопасное место. Уже после полной погрузки солдаты Кремля объявили, что транспорт направляется в оккупированный Докучаевск. При этом военные запретили гражданским покидать автобус.

"Да, в очередной раз россиянами была сорвана эвакуация. Нагло используя попытки мариупольцев вернуться домой и честность украинской армии по прекращению огня для организации собственных замыслов. Просто сплошная злость! Будем бороться дальше" – комментирует Андрющенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Москве мало физически уничтожить защитников Мариуполя. Власти Кремля хотят "поставить их на колени".