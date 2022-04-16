Оккупанты разграбили дом мэра Алешек на Херсонщине: вывозили все на авто

Глава Алешкинского городского совета Евгений Рыщук с грустью констатировал, что оккупанты продолжают захватывать власть и преступно хозяйничают на территории Херсона. К его дому в областном центре российские мародеры подогнали грузовик и вывезли из него ценные вещи.

Об это он сообщил в эфире на своем Facebook, обращаясь к общине. Градоначальник выразил надежду, что Вооруженные силы Украины, которые с каждым днем подходят к Херсонской области все ближе, просто выбросят из Алешек всю рашистскую нечисть (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"У меня такая новость личная, не очень радостная. В это время перекрыли там в Херсоне пол улицы. И просто из моего дома личного... подогнали автомобиль и все, что там в доме, выгружают", – сказал Рыщук.

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Также мэр пообещал, что продолжит информировать горожан о происходящем в Алешках вплоть до освобождения города. Затем он вернется для восстановления инфраструктуры и дальнейшего полноценного управления.

Как сообщал OBOZREVATEL, Рыщук рассказал, что оккупанты полностью взяли контроль над Алешками.