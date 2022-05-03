Оккупанты разбомбили элеватор в Рубежном: Гайдай рассказал, чего добивается враг. Фото

Российские оккупанты уничтожили в Рубежном элеваторный комплекс, который мог хранить до 30 тысяч тонн зерна одновременно. На территорию "Голден АГРО" сбросили несколько вражеских бомб, предприятие полностью уничтожено.

Об этом сообщил глава Луганской ОАВ Сергей Гайдай, подтверждая свои слова спутниковыми снимками. На них четко видно воронку, оставшуюся после взрыва снаряда.

Глава областной военной администрации уверен, что Кремль намерен оставить регион без запасов. "Рашисты хотят устроить Голодомор. В оккупированных городах зафиксированы случаи вывоза нашего зерна в РФ. Ранее они уничтожили все продуктовые склады в Северодонецке", – пишет Гайдай.

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Также он добавляет, что на территории элеваторного комплекса, построенного в 2020 году, находилась новейшая лаборатория с современной техникой. В том числе там были экспресс-анализатор, производивший точные и быстрые анализы зерновых, мощная сушилка, сепаратор, автовесы и автоматический пробоотборник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кремль заблокировал в украинских портах 4,5 млн. тонн зерна.