Оккупанты расстреляли дом фермера из Сватово, который отказался отдать технику в 'колхоз', – Гайдай

Во временно оккупированных селах в Луганской области российские захватчики терроризируют местное население и пытаются сделать там так называемые колхозы, как в Советском союзе. В поселке Сватово один фермер высказался против "совка", из-за чего его дом расстреляли.

Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире "Настоящего времени" в понедельник, 2 мая. По его словам, в Сватово оккупанты провели "совещание", на котором сказали всем фермерам, что все возвращается в коммунальную собственность, и будут создаваться "колхозы" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Один из фермеров выступил против, заявив, что всю жизнь трудился на земле и не собирается ничего отдавать российским оккупантам.

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"Один из мелких фермеров встал и сказал: "Послушайте, как вы это себе представляете? Я всю жизнь трудился на земле, положил туда здоровье, нервы, огромное количество сил и средств. У меня есть результат, я зарабатываю деньги, это моя земля, моя техника, на меня работают люди. Вы хотите, чтоб я отдал это в колхоз? Я этого не хочу", – рассказал Гайдай.

В тот же день, по словам главы ОВА, к дома фермера подъехал БТР и начал стрелять.

"Вечером подъехал БТР к дому и дом расстреляли. Люди, остались, слава богу, живы. Но таким образом они подавляют всякое желание спорить", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Гайдая, обстрелы населенных пунктов в Луганской области с каждым днем только усиливаются. Их бомбардируют сразу по семь российских самолетов.