Оккупанты пытаются взять под контроль Мариуполь и прорваться на Изюмском направлении – Генштаб

Российские оккупанты продолжают предпринимать попытки взять под контроль Мариуполь. Также враг вел наступление на Изюмском направлении, но безуспешно.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на утро 9 апреля. В ведомстве подчеркнули, что в Донецкой и Луганской областях защитники Украины отбили семь атак противника.

Оккупанты продолжают подготовку к наступлению на востоке нашей страны с целью установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей.

На Волынском направлении изменений в положении и действиях противника не произошло.

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На Полесском направлении враг активных действий не предпринимал. Отдельные подразделения, выведенные с территории Украины, продолжают находиться на территории Республики Беларусь. Для перегруппировки войск враг осуществляет перемещение подразделений из состава 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа и 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации в Белгородской и Воронежской области.

На Сиверском направлении враг завершает проведение перегруппировки сил и восстановление боеспособности подразделений Центрального военного округа в Брянской и Курской областях, а также перемещение отдельных подразделений из состава 41 общевойсковой армии и 90 танковой дивизии на территорию Донецкой и Луганской областей.

На Слобожанском направлении противник продолжает интенсивные обстрелы и частичную блокировку города Харькова. Усиливает ведение радиоэлектронной разведки. На территории Белгородской области оккупанты развернули полевые лагеря для подразделений, перемещенных из других операционных районов.

На Изюмском направлении противник вел наступление в направлении населенных пунктов Бражковка и Сулиговка, но успеха не достиг .

На Донецком направлении враг продолжал штурм . Основные усилия сосредотачивает на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Нижнее, Попасная и Новобахмутовка и установлении полного контроля над городом Мариуполь .

На Южнобугском направлении противник усилил ведение разведки. Проводил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Марьянское, Нововоронцовка, Новогригоровка и Шевченково. Продолжает наносить ракетные удары по населенным пунктам Одесской области с территории Крымского полуострова.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты семь атак врага , уничтожены девять танков, семь единиц бронированной и пять единиц автомобильной техники противника.

Группировка Воздушных сил ВСУ за предыдущие сутки поразили четыре воздушных цели: два вертолета, один БПЛА и одну крылатую ракету. Информация сейчас уточняется.

Ранее OBOZREVATEL писал, что у российской армии возникли серьезные кадровые проблемы, из-за которых планы врага в Украине оказались под угрозой провала.