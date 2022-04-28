Оккупанты пытаются выйти на админграницы Херсонщины, но получают ответ от ВСУ, – Арестович

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты продолжают свои попытки по выходу на административные границы Херсонщины. Благодаря нашим защитникам им это не удается.

Поскольку они наносят точные удары по местам скопления рашистов. Об этом Арестович рассказал в четверг, 28 апреля, на брифинге.

"Благодаря хорошему, очень эффективному соединению наших разведывательных средств, а также средствам поражения, авиации, артиллерии, мы наносим ловкие и очень удачные удары по местам скопления противника, по его командным пунктам, по складам боеприпасов, что эффективно позволяет сорвать темпы его наступления, замедлять их, а на некоторых участках – останавливать", – сказал он.

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Кроме того, такая же ситуация наблюдается и на Запорожском направлении. Здесь российские оккупационные войска существенно замедлился, а на некоторых участках даже не продвигаются.

Отметим, что в среду, 27 апреля, в оккупированном российскими войсками Херсоне должен был состояться референдум насчет создания "ХНР". Однако его так и не провели, после чего РФ решила устроить провокацию.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты во временно захваченном Херсоне уже пытаются проводить так называемую "ползучую аннексию". С каждым днем они все больше проникают во властные структуры и захватывают контроль над сферами жизнедеятельности херсонцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Арестович также рассказал об успехах украинской армии на Херсонском направлении. По его словам, хорошо сработала разведка – было "много приятных накрытий и попаданий".