Оккупанты пытаются скрыть участие в войне против Украины, но в ГУР обнародовали новый список преступников

Российские оккупанты, участвующие в войне в Украине, потребовали от своего командования обеспечить засекречивание их личных данных. Однако украинская разведка помогает стать знаменитыми тем, кто бомбардировал мирные города, убивая гражданских людей.

Главное управление разведки Министерства обороны обнародовало список из 97 военных преступников армии оккупанта. Речь идет о военнослужащих воинской части, которая дислоцируется в Хабаровском крае.

"Военные армии страны-агрессора начинают осознавать военное поражение РФ. Понимая неотвратимость наказания за военные преступления против народа Украины, оккупанты требуют у командования засекретить их участие во вторжении", – отметили в ГУР МО.

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Особо желают скрыть свое участие в войне военные воздушно-космических сил РФ, сбрасывающие бомбы на украинские города.

"Скрыться от мести за массовые убийства мирных жителей и уничтоженную инфраструктуру Украины пытаются не только непосредственные исполнители преступлений, но уже бывшие военные, участвовавшие в подготовке к вторжению", – отметили разведчики.

Военная разведка Украины установила личности военнослужащих 277 бомбардировочного авиационного полка 303 смешанной авиационной дивизии 11 армии ВВС и ПВО. Это военная часть 77983, которая дислоцирована на аэродроме "Хурба" в Хабаровском крае.

Для атаки на Украину оккупанты использовали белорусские аэродромы "Лида" и "Барановичи", а также аэродромы "Борисоглебск" и "Мариновка", находящиеся в РФ.

Чтобы скрыть свою причастность к военным преступлениям, оккупанты требуют от командования предоставить им сфальсифицированные документы о пребывании на лечении или в отпусках. Некоторые также просят выдать задним числом документы о том, что на момент начала войны против Украины они уже не проходили службу в части.

Смотрите список командного и летного состава 277 бомбардировочного авиационного полка:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская разведка обнародовала списки российских военных из 117-го отдельного полка морской пехоты каспийской флотилии, ответственных за убийства мирных украинцев на Запорожском и Мариупольском направлениях.