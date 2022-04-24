Оккупанты пытаются продвинуться в сторону Славянска и Краматорска: в МВД рассказали об обострении на Донбассе

Вражеская российская армия активизировала наступление на территории Луганской и Донецкой областей. Там сейчас продолжаются самые тяжелые бои.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, именно на востоке сосредоточено внимание украинских Сил обороны.

"Если говорить о фронтах, то, безусловно, ключевое наше внимание приковано полностью к Донбассу. Все самое главное происходит именно там", – пояснил он.

Денисенко подчеркнул, что российские захватчики пытаются продвинуться в сторону городов Славянск и Краматорск на Донетчине. Также под постоянными атаками врага находятся Рубежное и Попасное на Лкганщине.

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И, конечно же, оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь. По словам представителя МВД, несмотря на заявления главы страны-агрессора, будто никакого штурма "Азовстали" в городе не будет, атаки продолжаются. Так, 23 апреля территорию комбината враг весь день "поливал" снарядами.

В то же время Денисенко подчеркнул, что провокаций противника в праздник Пасхи удалось избежать.

"В целом в пасхальную ночь с точки зрения безопасности храмов, людей, которые приходили ночью или утром в церкви, и сейчас ситуация более-менее спокойная", – добавил он.

Напомним: в канун Пасхи Луганщина снова оказалась под огнем российских оккупантов. Захватчики обстреливали города области из артиллерии и не только. В результате вражеских атак погибли и пострадали местные жители.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Пасху, 24 апреля, защитники показали снимки разрушенного Россией Мариуполя с высоты птичьего полета. Бойцы полка "Азов" подчеркнули, что Бог смотрит на город Марии сверху: