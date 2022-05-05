Оккупанты пытаются продвинуться на Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях – Генштаб

На 71-ые сутки полномасштабной войны РФ против Украины враг не оставляет намерений продвинуться на трех направлениях – Лиманском, Северодонецком и Попаснянском. Но основные усилия оккупантов сосредоточены на блокировании и попытках уничтожить украинские подразделения в районе мариупольского комбината "Азовсталь".

Однако ВСУ оказывают мощное сопротивление противнику, уничтожая его технику и живую силу, сообщает Генеральный штаб в Facebook. Накануне защитники сбили несколько крылатых ракет и самолетов путинской армии.

Отмечается, что, кроме ведения наступательных действий в Восточной операционной зоне, Россия провоцирует напряженность в Приднестровском регионе Молдовы. В частности, осуществляет перегруппировку войск на отдельных направлениях, принимает меры по пополнению запасов и пытается улучшить тактическое положение своих подразделений.

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В то же время на Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не предпринимал.

На Слобожанском направлении враг продолжает обстрелы Харькова и разведывает позиции подразделений Сил обороны. Севернее Изюма захватчики продолжают артиллерийские и минометные обстрелы.

На Донецком и Таврическом направлениях продолжаются вражеские артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения. Оккупанты применяют оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов с целью сковывания действий наших войск.

Подразделения ВС РФ пытаются вести наступательные действия на Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях, успеха не имеют.

На Авдеевском и Кураховском направлениях враг продолжает обстреливать позиции защитников Украины.

В Мариуполе основные усилия российские оккупанты сосредоточиваются на блокировке и попытках уничтожения наших подразделений в районе "Азовстали". При поддержке авиации, противник возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода.

На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не производил. Наносил ракетно-бомбовые удары по позициям украинских войск и инфраструктуре региона.

Благодаря успешным действиям защитников и защитниц оккупанты потеряли контроль над несколькими населенными пунктами на границе Николаевской и Херсонской областей.

За предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны Воздушных сил и Сухопутных войск ВСУ отбили девять вражеских воздушных целей: четыре БПЛА (два из них зенитно-ракетными подразделениями Сухопутных войск) и три крылатых ракеты. Также поражены два самолета. Предварительно, это были истребители Су-30, но информация уточняется.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки наши воины отбили 11 атак врага. Кроме того, уничтожили пять танков, семь единиц боевой бронированной техники и пять единиц автомобильной техники врага.

Также в Генштабе отмечают, что часть военнослужащих из состава 38-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады РФ начала резко отказываться от участия в войне против Украины. Захватчики-бунтовщики объясняют это большими потерями личного состава.

Известно, что бунт назрел не только в этой бригаде россиян. Проблемы есть и в подразделении боевиков из 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии южного военного округа РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным британской разведки, Россия не оставляет попыток полностью блокировать Украине доступ к Черному морю. Для этого оккупанты наносят ракетные удары и продолжают обстрел портовых городов Одесса, Херсон и Мариуполь.