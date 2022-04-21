Оккупанты пытаются полностью изолировать захваченные населенные пункты: волонтеров расстреливают – разведка

Российские оккупанты пытаются полностью изолировать временно захваченные населенные пункты. В частности, они запрещают эвакуацию и не допускают волонтеров.

Более того, уже были случаи, когда рашисты расстреляли украинских волонтеров. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

По состоянию на четверг, 21 апреля, оккупанты заблокировали все оккупированные населенные пункты Великобурлукского района Харьковской области. Мирные жители могут выехать исключительно на территорию страны-агрессорки.

Также враги не пропускают никакие гуманитарные грузы с контролируемой украинскими властями территории. Местных жителей они предупредили о том, что волонтеры, которые будут пытаться доставить какую-либо помощь, – расстреливаются.

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Отмечается, что недавно стало известно, что рашисты осуществили свою угрозу и расстреляли волонтеров, которые ехали из поселка городского типа Шевченково.

В настоящее время в районе отсутствует мобильная связь. Во многих населенных пунктах нет электроснабжения. Кроме того, не работают банкоматы, а продукты можно приобрести по значительно завышенным ценам. Также отсутствует медицинская помощь и поставки лекарства.

В то же время, оккупанты продолжают минировать дороги, в том числе и грунтовые.

Напомним, российские оккупанты в марте убили 13-летнего мальчика из Броваров по имени Елисей. Трагедия произошла в Киевской области, когда ребенок вместе с мамой Инной и трехлетним братом пытались выехать из села Победа Барышевского района, которое тогда было под оккупацией.

Как сообщал OBOZREVATEL :

Российские захватчики жестоко убили мирного жителя Бучи Александра Шевчука. Муж перевозил раненых людей в больницу в Буче. 7 марта, когда он уже возвращался из медучреждения, его в автомобиле расстреляли россияне, а затем переехали танком.