Оккупанты пытаются оцепить ВСУ в районе Изюма и Волновахи, враг наносит отвлекающие удары, – Арестович

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал о ситуации на фронте. Он отметил, что оккупанты пытаются окружить Вооруженные силы Украины в районе Изюма и Волновахи.

Тем временем враг наносит отвлекающие удары. Об этом Арестович рассказал на брифинге во вторник, 19 апреля.

"Противник начал активную фазу наступления на востоке Украины с попыткой окружить наши войска в районе Изюма и на юг к Волновахе. Для этого враг наносит отвлекающие удары, то есть действует в районе Харькова, действует в районе Гуляйполя, и продолжает пытаться взять город Мариуполь, что как мы отметим, ему не удается", – сказал он.

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Советник главы ОПУ отметил, что главные усилия враг сосредотачивается на продвижении в город Изюм и на окружение городов: Рубежное, Северодонецк, Попасная, что также ему не удается.

По его словам, оккупанты действуют по классической схеме военного искусства.

"Эти все кавалерийские наскоки, которые были в начале войны, привели его к потерям и поражению под Киевом, Сумами и Черниговом и сейчас он сосредотачивает усилия, чтобы осторожно прощупать нашу оборону, а потом, если находит слабое место, сосредотачивает там усилия. Именно это они пытались сделать сегодня ночью, но у них не получилось", – пояснил он.

Арестович также отметил, что ни одна попытка продвинуться не удалась, несмотря на попытки захватчиков наносить многочисленные артиллерийские и авиационные удары по нашим защитникам.

Он также заверил, что на направлениях, по которым хотят продвигаться оккупанты, находятся лучше подготовленные военные ВСУ.

Отметим, что вооруженные силы нашей страны запечатлели наступление врага в Рубежном, Попасной и Авдеевке.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым обращением к украинцам и миру в конце 54-го дня войны, которую Россия начала против нашей страны. Глава государства сообщил, что оккупанты начали битву за Донбасс, но Украина будет защищаться и бороться.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина не намерена отказываться от оккупированных территорий на востоке для прекращения войны. Ее защитники готовы бороться с оккупантами в битве за Донбасс, которая может повлиять на ход всей войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, содиректор программ внешней политики и международной безопасности, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник считает, что битва за Донбасс, к которой готовилась армия президента страны-агрессорки России Владимира Путина, может быть действительно масштабной. Речь идет о перспективе нескольких недель, ведь для диктатора очень важна дата 9 мая. День Победы намерен отпраздновать парад в Киеве. Вместо этого мощное контрнаступление готовят и ВСУ.