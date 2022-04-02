Оккупанты пытались вывезти из Украины награбленную технику, но их грузовик уничтожили. Фото

Российские оккупанты мародерят в оккупированных населенных пунктах Украины и вывозят награбленное грузовиками. Но доезжают до границы не все.

Один из военных грузовиков, наполненных украденной на Киевщине бытовой техникой, украинские военные уничтожили. Фото того, что осталось от мародеров, показал экс-нардеп и журналист, член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко.

"Российский военный грузовик со стиральными машинами и другой бытовой техникой, разграбленной в домах под Киевом", - подписал фото он.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что, по данным украинской разведки, российские оккупанты открыли в Беларуси базар для торговли награбленным в Украине. Также они массово штурмуют в беларусских городах отделения российской службы экспресс-доставки, чтобы отправить в Россию наворованное в украинских домах имущество.

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