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Оккупанты пытались провести штурмовые действия в направлениях от Изюма до Барвенково и Славянска – Генштаб

Марина Лисничук
Война в Украине 2022
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Оккупанты пытались провести штурмовые действия в направлениях от Изюма до Барвенково и Славянска – Генштаб

На 61-е сутки противостояния Украины российскому военному вторжению противник продолжает прибегать к наступательным действиям на востоке, в частности в направлениях от Изюма до Барвенково и Славянска. Оккупанты пытаются разгромить группировку наших Объединенных сил, взять под контроль Луганщину с Донетчиной, чтобы обеспечить себе сухопутный путь между временно оккупированным полуостровом Крым.

Украинские воины разрушают эти планы врага, давая ему достойный отпор – только накануне они отбили семь атак, уничтожив захватчиков вместе с их техникой. Оперативные данные о военной ситуации озвучил Генеральный штаб ВСУ на странице в Facebook.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях захватчики активных действий не проводили, существенных изменений в положении и деятельности их подразделений, обеспечивающих охрану украинско-беларусского и украинско-российского участков государственной границы Украины, не выявлено.

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Уничтоженная техника оккупантов

На Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по населенным пунктам Харьков, Карасовка, Прудянка и Корорбочкино.

На направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск враг пытался провести штурмовые действия, успеха не имел, совершал обстрелы в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Вернополье и Новая Дмитровка.

На Донецком и Таврическом направлениях противник совершал артиллерийские обстрелы позиций Вооруженных сил Украины. В городе-герое Мариуполь наносил ракетно-бомбовые удары по расположению наших войск на территории завода "Азовсталь". Захватчики ведут штурмовые действия Попасной.

Остатки российских боеприпасов на разбитых ВСУ позициях врага

На Южнобужском направлении враг обстреливал позиции украинских войск в районах населенных пунктов Княжевка и Николаевка.

Потери войск РФ

Силы обороны Украины наносят войскам страны-агрессора РФ значительные потери. Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбито семь атак врага, уничтожено 13 танков, три артиллерийские системы, 17 единиц бронированной техники, четыре ББМ и 18 единиц автотехники, а также четыре топливозаправщика.

ВСУ уничтожают оккупантов и их технику

Кроме этого, подразделения противовоздушной обороны в указанном районе сбили три российских беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные нашли дневник солдата армии РФ, который тот вел с первых дней вторжения и потерял возле Гуляйполя. Оккупанты все время пытаются продвинуться в направлении этого города в Пологовском районе Запорожской области, но наши защитники уничтожают врага.