Оккупанты пытались провести штурмовые действия в направлениях от Изюма до Барвенково и Славянска – Генштаб

На 61-е сутки противостояния Украины российскому военному вторжению противник продолжает прибегать к наступательным действиям на востоке, в частности в направлениях от Изюма до Барвенково и Славянска. Оккупанты пытаются разгромить группировку наших Объединенных сил, взять под контроль Луганщину с Донетчиной, чтобы обеспечить себе сухопутный путь между временно оккупированным полуостровом Крым.

Украинские воины разрушают эти планы врага, давая ему достойный отпор – только накануне они отбили семь атак, уничтожив захватчиков вместе с их техникой. Оперативные данные о военной ситуации озвучил Генеральный штаб ВСУ на странице в Facebook.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях захватчики активных действий не проводили, существенных изменений в положении и деятельности их подразделений, обеспечивающих охрану украинско-беларусского и украинско-российского участков государственной границы Украины, не выявлено.

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На Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по населенным пунктам Харьков, Карасовка, Прудянка и Корорбочкино.

На направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск враг пытался провести штурмовые действия, успеха не имел, совершал обстрелы в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Вернополье и Новая Дмитровка.

На Донецком и Таврическом направлениях противник совершал артиллерийские обстрелы позиций Вооруженных сил Украины. В городе-герое Мариуполь наносил ракетно-бомбовые удары по расположению наших войск на территории завода "Азовсталь". Захватчики ведут штурмовые действия Попасной.

На Южнобужском направлении враг обстреливал позиции украинских войск в районах населенных пунктов Княжевка и Николаевка.

Силы обороны Украины наносят войскам страны-агрессора РФ значительные потери. Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбито семь атак врага, уничтожено 13 танков, три артиллерийские системы, 17 единиц бронированной техники, четыре ББМ и 18 единиц автотехники, а также четыре топливозаправщика.

Кроме этого, подразделения противовоздушной обороны в указанном районе сбили три российских беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные нашли дневник солдата армии РФ, который тот вел с первых дней вторжения и потерял возле Гуляйполя. Оккупанты все время пытаются продвинуться в направлении этого города в Пологовском районе Запорожской области, но наши защитники уничтожают врага.