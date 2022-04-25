Оккупанты пытались прорваться на юге Украины и нарвались на ВСУ. Фото документов

Группа российских фашистов на Пасху – в воскресенье, 24 апреля, пыталась степями пробраться на подконтрольную Украине территорию. Их "гостеприимно" встретили украинские защитники. После такой "горячей" встречи от оккупантов остались только документы.

Об этом сообщили на Facebook-странице 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, бойцы которой и уничтожили захватчиков. Украинские военные опубликовали фото документов и шевронов оккупантов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как видно из фото, на шевронах написано "берлинский донской казачий". Это знак российского 33-го мотострелкового донского полка – тактического формирования Сухопутных войск Российской Федерации, базирующегося в Волгоградской области.

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Украинские защитники предположили, что эти "молодые люди оккупантской внешности" заблудились и гостеприимно указали врагам правильное направление.

"И не просто показали, но и проконтролировали, чтобы те случайно опять не заблудились и уж точно дошли на... до места назначения", – иронически прокомментировали уничтожение российских фашистов украинские бойцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье вечером, 24 апреля, ВСУ снова нанесли удар по позициям российских оккупантов в Чернобаевке под Херсоном. На этом месте захватчиков разбили уже 17 раз.