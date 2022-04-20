Оккупанты пытались прорвать позиции ВСУ на Донбассе на нескольких направлениях: выяснились подробности

Российские оккупанты продолжают активно идти в наступление на Донбассе. В среду, 20 апреля, войска страны-агрессора пытались прорвать позиции Вооруженных сил Украины сразу на нескольких направлениях – на Донецком и на стыке трех областей – Днепропетровской, Донецкой и Запорожской.

Однако все эти попытки россиян оказались безуспешными, ВСУ отбросили врага, однако противник, очевидно, будет наступать снова. Об этом "24 каналу" рассказал представитель 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Ярослав Галас.

Военные из этого подразделения сейчас участвуют в боевых действиях и на Донецком, и на Юго-восточном направлениях.

"Сейчас нет того условного затишья, которое было 2-3 недели назад", – отметил спикер 128-й бригады.

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Он рассказал, что в последние два дня российские войска активизировались особенно сильно. Захватчики запускают беспилотники, чтобы обнаружить позиции наших защитников, а потом работают по ним артиллерией.

Также происходят перестрелки между ВСУ и оккупантами, местами бывает очень "горячо".

Ярослав Галас отметил, что до начала второй фазы наступления войска РФ пытались обстреливать наших военных на передовой. Сейчас же огнем из ствольной и реактивной артиллерии захватчики накрывают территории на несколько километров позади позиций ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам США, Россия не получила серьезных территориальных достижений в новом расширенном наступлении на Донбассе. Линии фронта остаются статическими.