Оккупанты прячут тела мирных жителей в Мариуполе: мэр рассказал о циничных планах РФ

Российские военные планируют за семь дней провести зачистку тех зверств, которые они сделали в Мариуполе. В первую очередь, они прячут тела убитых мирных жителей.

Об этом сообщил городской глава Мариуполя Вадим Бойченко в интервью Наташе Влащенко, видео опубликовано на YouTube-канале Украина 24. По словам мэра, тела погибших оккупанты собирают и свозят в специальные склады-накопители.

Далее военные преступники планируют следовать одному из планов.

"Первый – захоранивать тела в братских могилах. Второй план – они подогнали мобильные крематории, они стоят в виде фур, это труба, в которую они складывать планируют и сжигать эти тела, прятать свои циничные преступления. И есть третий план. Говорят, в Харцызске есть большой крематорий, хотят туда вывозить и там сжигать тела", – сказал Бойченко.

Видео дня

Он также рассказал, что 21 марта в Мариуполе официально похоронили пять тысяч мирных жителей. При этом, по его словам, под завалами, уже тогда находились еще тысячи погибших. Сейчас эти места захватчики уже зачистили.

Уже сегодня, как сказал Бойченко, улицы, на которых были тела мирных жителей, уже зачищены солдатами российской армии. Таким образом страна-агрессор прячет военные преступления своих военнослужащих на территории Мариуполя.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский рассказал, что десятки тысяч человек были убиты Россией в Мариуполе. Город находится в блокаде еще с 1 марта и все это время нещадно обстреливается изо всего, что есть на вооружении армии российских оккупантов