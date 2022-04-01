Оккупанты проводят перегруппировку и сосредотачивают усилия на наступлении на востоке Украины – Генштаб

На части направлений русские оккупационные войска проводят перегруппировку. Враг планирует сосредоточить усилия на наступлении на востоке Украины.

Задача, которую ставит перед путинской армией Кремль – захват Луганской и Донецкой областей. Об этом в дневной оперативной сводке рассказали в Генеральном Штабе Вооруженных Сил Украины.

В ГШ ВСУ констатируют, что оккупанты продолжают бомбить и обстреливать ракетами объекты критической инфраструктуры, админздания и жилые кварталы украинских городов.

В то же время украинская разведка фиксирует признаки стягивания россиянами сил на восток нашего государства.

Видео дня

"Группировка оккупационных войск осуществляет перегруппировку и, вероятно, сосредотачивает основные усилия на проведении наступательной операции в Восточной операционной зоне. Наблюдается частичное отведение подразделений оккупационных войск с Полесского и Сиверского направлений. В то же время враг осуществляет подготовку к перемещению дополнительных подразделений боевых действий на территории Украины", - подчеркнули в ГШ ВСУ.

На Волынском направлении белорусские военные усиливают охрану общей с Украиной границы.

На Полесском направлении враг сконцентрировался на обороне занятых рубежей, проводит перегруппировку и отводит часть войск на территорию Беларуси для восстановления их боеспособности. Отступая, оккупанты минуют местность и объекты инфраструктуры, применяют артиллерию.

Вместе с тем, ВСУ увольняют населенные пункты в этом направлении. Под контроль Украины вернулись населенные пункты Демидов, Дымер, Литвиновка, Гавриловка, Козаровичи, Жовтневое, Глубовка, Ясногородка, Талакунь, Сухолучье, Липовка, Гавронщина, Маковище, Николаевка, Хмельная.

На Северском направлении рашисты продолжают блокировать Чернигов, в то же время отводя часть войск Центрального военного округа на территорию Беларуси, где их размещают на малом расстоянии от границы.

После отступления врага возвращен контроль над населенными пунктами Рудня, Шевченково, Бобрик, Старая Басань, Новая Басань, Макеевка, Погребы, Бажановка, Владимировка, Шняковка, Сальное, Софиевка, Гавриловка.

На Слобожанском направлении путинские войска продолжают блокировать и обстреливать из артиллерии Харьков. Также на захваченных рубежах оккупанты переходят к обороне, осуществляют перегруппировку войск для возобновления наступательных действий. Разведка фиксирует дополнительный подвоз боеприпасов для артиллерийских подразделений.

На Изюмском направлении противник продолжает контролировать Изюм и удерживать понтонные переправы через реку Северский Донец с целью обеспечения наступательных действий. В течение прошедшего дня захватчики пытались продвинуться вперед в районе Малой Камышевахи, но украинские воины их остановили.

"Вероятно, противник будет осуществлять усиление группировки оккупационных войск на Изюмском направлении за счет отдельных подразделений 1-й танковой и 20 общевойсковой армий", - отметили в ГШ ВСУ.

На Донецком направлении враг продолжает оказывать огневое влияние и штурмовые действия на отдельных направлениях и наносить авиаудары по гражданским городам и селам области.

Сейчас больше всего бои идут за Попасную и Рубежное, оккупанты также пытаются полностью захватить Мариуполь.

На Южнобужском направлении подразделения оккупационных войск продолжают обстреливать из артиллерии позиции украинских войск. Также враг попытался продвинуться вперед в направлении села Александровка.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия продолжает частичный отвод войск из Киевщины в сторону Беларуси, оккупанты вывозят награбленное.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!