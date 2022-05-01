"Оккупанты против украинских удобрений": Ким подтвердил взрывы в Николаевской области. Фото
Российские оккупанты ударили по Николаевской области. Удар пришелся, вероятно, на склады или производство минеральных удобрений.
В настоящее время угрожающее жизни и здоровью загрязнение воздуха не зафиксировано. Об этом сообщил глава Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталий Ким.
Он опубликовал фото, на котором виден столб "рыжего" дыма, поднимающегося в воздух.
"Оккупанты против украинских удобрений", - лаконично отметил Ким.
Впоследствии дым над местом удара сменил цвет на белый. А местные специалисты приступили к проверке уровня загрязненности воздуха.
"Облако" уже белое. Проверяем состав воздуха", – отметил губернатор.
Проверка не выявила критических превышений содержания опасных веществ в воздухе.
"Селитра/нитроаммофоска. Воздух чист", - отчитался Ким.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 28 апреля оккупанты разрушили строительный комбинат в Николаевской области.
Также сообщалось, что российские заградотряды расстреляли отступивших из Николаевской области оккупантов, их тела были сожжены.